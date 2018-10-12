Госдепартамент США поддержал решение Верховной Рады о продлении особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, назвав это смелым шагом.

– Соединенные Штаты приветствуют решение украинского парламента и руководства государства о продлении действия закона о специальном статусе подконтрольных России территорий восточной Украины, – говорится в официальном заявлении на сайте Госдепа США.

В Вашингтоне назвали это “смелым шагом Украины” на фоне невыполнения Россией обязательств по Минским договоренностям.

США также призвали РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить “незаконные, фиктивные выборы” в ОРДЛО.

– Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организует на подконтрольных России территориях на востоке Украины, – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты продолжают поддержку Нормандского формата относительно дальнейшей имплементации Минских договоренностей и остаются открытыми к диалогу с Москвой.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.