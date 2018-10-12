PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / "Выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР". США обратились к России/

“Выборы” главарей “ДНР” и “ЛНР”. США обратились к России

Госдепартамент США поддержал решение Верховной Рады о продлении особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, назвав это смелым шагом.

– Соединенные Штаты приветствуют решение украинского парламента и руководства государства о продлении действия закона о специальном статусе подконтрольных России территорий восточной Украины, – говорится в официальном заявлении на сайте Госдепа США.

В Вашингтоне назвали это “смелым шагом Украины” на фоне невыполнения Россией обязательств по Минским договоренностям.

США также призвали РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить “незаконные, фиктивные выборы” в ОРДЛО.

– Москва должна установить общее и полное прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организует на подконтрольных России территориях на востоке Украины, – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты продолжают поддержку Нормандского формата относительно дальнейшей имплементации Минских договоренностей и остаются открытыми к диалогу с Москвой.

ЧитайтеЗачем Путину Украина и почему Кремль не пойдет войной

Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Враг несет потери на Донбассе: двое боевиков уничтожены и 6 ранены
На Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ
Напряженные сутки на Донбассе: четверо бойцов погибли, трое ранены
Бойовики
Кто стал новым куратором “ЛДНР”
Українські військові
ВСУ продвинулись на 1,2 км и освободили село под Волновахой – волонтеры
Сутки на Донбассе: враг использовал 152-миллиметровую артиллерию
ООС: враг ударил из запрещенного оружия и понес большие потери
Корсар, Стугна, Барьер – Порошенко показал новую технику ВСУ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка