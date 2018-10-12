Держдепартамент США підтримав рішення Верховної Ради щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, назвавши це сміливим кроком.

– Сполучені Штати вітають рішення українського парламенту та вищого керівництва держави щодо продовження дії закону про спеціальний статус підконтрольних Росії територій східноі України, – йдеться в офіційній заяві на сайті Держдепу США.

У Вашингтоні назвали це “сміливим кроком України” на фоні невиконання Росією зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями.

США також закликали РФ приєднатись до України у прагненні до миру та скасувати “незаконні, фіктивні вибори” в ОРДЛО.

– Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України, – йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати продовжують підтримку Нормандського формату щодо подальшої імплементації Мінських домовленостей та залишаються відкритими до діалогу з Москвою.

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Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.