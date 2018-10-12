PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / "Вибори" ватажків "ДНР" і "ЛНР". США звернулися до Росії/

“Вибори” ватажків “ДНР” і “ЛНР”. США звернулися до Росії

Держдепартамент США підтримав рішення Верховної Ради щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, назвавши це сміливим кроком.

– Сполучені Штати вітають рішення українського парламенту та вищого керівництва держави щодо продовження дії закону про спеціальний статус підконтрольних Росії територій східноі України, – йдеться в офіційній заяві на сайті Держдепу США.

У Вашингтоні назвали це “сміливим кроком України” на фоні невиконання Росією зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями.

США також закликали РФ приєднатись до України у прагненні до миру та скасувати “незаконні, фіктивні вибори” в ОРДЛО.

– Москва має встановити загальне та повне припинення вогню та скасувати незаконні, фіктивні вибори, які вона організовує на підконтрольних Росії територіях на сході України, – йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати продовжують підтримку Нормандського формату щодо подальшої імплементації Мінських домовленостей та залишаються відкритими до діалогу з Москвою.

ЧитайтеНавіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ворог несе втрати на Донбасі: двох бойовиків знищено і 6 поранено
﻿На Донбасі бойовики обстріляли патруль ОБСЄ
Напружена доба на Донбасі: четверо бійців загинули, трьох поранено
Бойовики
Хто став новим куратором “ЛДНР”
Українські військові
ЗСУ просунулися на 1,2 км і звільнили село під Волновахою – волонтери
Доба на Донбасі: ворог використав 152-міліметрову артилерію
ООС: ворог ударив із забороненої зброї та зазнав великих втрат
Корсар, Стугна, Бар‘єр – Порошенко показав нову техніку ЗСУ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка