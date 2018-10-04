Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о внесении изменений в ст.1 закона Украины Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9153 О внесении изменений в статью 1 закона Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2019 включительно.

За данное решение проголосовали 245 народных депутатов.

– Согласно этому закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, определяемые решением Верховной Рады Украины, – говорится в ст.1 закона.

К слову, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

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Напомним, вчера Петр Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО.

Фото: Минобороны Украины