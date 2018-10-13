Пиротехники завершили очистку 6 населенных пунктов, пострадавших от взрывов на военных складах боеприпасов возле Ични на Черниговщине.

В течение дня на территории арсенала Минобороны наблюдалась одиночная детонация боеприпасов, сообщает ГСЧС.

Самолеты Ан-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС продолжали тушить отдельные очаги пожара. Сброшено 186 тонн воды, всего с начала работ – 554 тонны.

Спасательные подразделения обеспечили бесперебойную заправку водой пожарных танков Минобороны.

В свою очередь пиротехники продолжают очистку 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу.

В течение суток работы шли в 16-ти населенных пунктах. Сейчас завершены работы в 6 из них (Заудайка, Малая Девица, Обычев, Буримка, Безбородьков, Шеловичи).

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Кроме того, в течение дня отработано 37 сообщений населения об обнаружении боеприпасов.

Погибших и травмированных в результате ЧП не зафиксировано.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ичне произошли в ночь на 9 октября.

Фото: Минобороны