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Вибухи на складах біля Ічні припинилися – ДСНС

На військових складах боєприпасів біля Ічні повністю припинилися вибухи.

Станом на 10 год. на території арсеналу зберігання боєприпасів біля Ічні детонація боєприпасів не спостерігається, повідомляє ДСНС.

12 жовтня літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8 ДСНС продовжували гасити окремі осередки пожежі. Скинуто 186 тонн води, всього з початку робіт – 554 тонни.

Рятувальні підрозділи забезпечили безперебійну заправку водою пожежних танків Міноборони.

У свою чергу піротехніки продовжують очищення 16-ти кілометрової зони прилеглої до арсеналу.

Протягом доби роботи йшли у 16-ти населених пунктах. Наразі завершено роботи у 6 із них (Заудайка, Мала Дівиця, Обичів, Бурімка, Безбородьків, Шеловичі).
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Крім того, упродовж дня відпрацьовано 37 повідомлень населення про виявлення боєприпасів.

Загиблих і травмованих внаслідок НС не зафіксовано.

До слова, ще зранку рятувальники повідомляли про поодиноку детонацію боєприпасів на території арсеналу.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні сталися в ніч на 9 жовтня.

Фото: Міноборони

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