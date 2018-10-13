На військових складах боєприпасів біля Ічні повністю припинилися вибухи.

Станом на 10 год. на території арсеналу зберігання боєприпасів біля Ічні детонація боєприпасів не спостерігається, повідомляє ДСНС.

12 жовтня літаки Ан-32П і вертоліт Мі-8 ДСНС продовжували гасити окремі осередки пожежі. Скинуто 186 тонн води, всього з початку робіт – 554 тонни.

Рятувальні підрозділи забезпечили безперебійну заправку водою пожежних танків Міноборони.

У свою чергу піротехніки продовжують очищення 16-ти кілометрової зони прилеглої до арсеналу.

Протягом доби роботи йшли у 16-ти населених пунктах. Наразі завершено роботи у 6 із них (Заудайка, Мала Дівиця, Обичів, Бурімка, Безбородьків, Шеловичі).

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Крім того, упродовж дня відпрацьовано 37 повідомлень населення про виявлення боєприпасів.

Загиблих і травмованих внаслідок НС не зафіксовано.

До слова, ще зранку рятувальники повідомляли про поодиноку детонацію боєприпасів на території арсеналу.

Нагадаємо, вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні сталися в ніч на 9 жовтня.

Фото: Міноборони