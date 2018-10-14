Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитника Отечества, который в Украине отмечают в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Киева.

– Это праздник сильных и свободолюбивых – тех, кто любит нашу страну, кто защищает ее каждый день. Праздник наших воинов, – отметил Кличко. – Сегодня мы чтим всех защитников Украины, которые на протяжении веков боролись за ее свободу и независимость.

Он подчеркнул, что новое украинское войско, закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и победы, символом непобедимости духа.

– Украинские воины, добровольцы, волонтеры продемонстрировали всему миру, что Украина способна защищать свою землю и независимость. И сегодня за мирную жизнь на улицах наших городов мы обязаны нашим защитникам, – подчеркнул Кличко.

День защитника Украины отмечается в день святой Покровы Пречистой Богородицы, одновременно с Днем украинского казачества. Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь казачество – победоносная история и гордость украинского народа, а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинской казачьего войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе – вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.