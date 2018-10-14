Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем захисників Вітчизни, який в Україні відзначають у свято Покрови Пречистої Богородиці і День українського козацтва.

Про це повідомляють на офіційному сайті мера Києва.

– Це свято сильних і волелюбних – тих, хто любить нашу державу, хто боронить її щодня. Свято наших воїнів, – відзначив Кличко. – Сьогодні ми шануємо всіх захисників України, які впродовж століть боролися за її волю і незалежність.

Він підкреслив, що нове українське військо, яке загартувалося у безжалісній війні з агресором, є прикладом мужності і звитяги, символом непереможності духу.

– Українські воїни, добровольці, волонтери продемонстрували всьому світу, що Україна здатна захищати свою землю і незалежність. І сьогодні за мирне життя на вулицях наших міст ми завдячуємо нашим захисникам, – підкреслив Кличко.

День захисника України відзначається у день святої Покрови Пречистої Богородиці, одночасно з Днем українського козацтва. Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже козацтво – звитяжна історія і гордість українського народу, а Божа Матір вважається заступницею і покровителькою Українського козацького війська, яка оберігала і надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив першу чергу нового парку на Троєщині. Парк створили в Деснянському районі – вздовж проспекту генерала Ватутіна між вулицею Оноре де Бальзака та проспектом Маяковського.