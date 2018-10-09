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Кличко открыл парк, на месте которого ранее были заросли

Мэр Киева Виталий Кличко открыл первую очередь нового парка на Троещине. Парк создали в Деснянском районе – вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского.

Об этом сообщается на сайте мэра Киева.

– Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. И сегодня открываем первую очередь еще одного из запланированных на этот год – нового парка на Троещине, – сказал Кличко. – На месте раньше были заросли, поэтому перед началом работ здесь расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. И мы видим, какая здесь теперь красивая и комфортная зона отдыха. И как много людей приходят уже сюда.

Вторую очередь парка планируется открыть в следующем году. Общая площадь нового парка достигнет 9,5 га. Сегодня презентовали обустроенную первую очередь на 2,3 га.

В новом парке установили современные скамейки, урны для мусора, энергосберегающее LED-освещение, навигационные указатели и оросительную систему. Осуществили озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и ФЭМ, велосипедные дорожки. Расчистили озеро и укрепили берег.

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Есть в новой зоне отдыха и площадка для занятий спортом и беседка. А для малышей установили две детские площадки. Построили также домик садовника с гардеробной и отремонтировали голубятню рядом с парком.

На открытие новой зоны отдыха пришло много местных жителей. А на каждой из локаций парка дети и подростки устроили танцевальный флешмоб.

Стоимость капитального ремонта парка с водными объектами – 48 млн грн.

Всего в этом году на обновление парков и скверов, отметил Кличко, столичные власти выделили рекордную сумму – более 200 млн грн.

Напомним, в этом году в столице после капремонта ко Дню города открыли первую очередь обновленного парка Владимирская горка в центре города. Впоследствии – парк Отрадный в Соломенском районе, первую очередь парке Победа в Днепровском районе, сквер на Подоле возле кинотеатра Жовтень и вторую очередь парка Наталка на Оболони.

Обустроили и первую очередь парка Муромец в Деснянском районе и установили в нем скульптуру Ильи Муромца. Обновили Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.

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