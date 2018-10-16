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Арсенал в Ичне могли подорвать с помощью телефона – Матиос

Перед пожаром на военных складах вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения в действие взрывного устройства.

– Установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, – рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

По его словам, это расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения взрывного устройства в действие.

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Матиос добавил, что уже допрошены более 340 военнослужащих, в том числе с использованием полиграфа.

– Кроме того, у нас есть существенные вопросы к организации охраны складов, поскольку достоверно установлено следствием, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание у территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами, –  заявил военный прокурор.

В то же время Матиос подчеркнул, что система безопасности в Ичне была едва ли не самая серьезная по сравнению с другими складами, и беспилотники там не могли летать.

Больше о взрывах в Ичне – в онлайне Фактов ICTV.

Фото: Міноборони

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