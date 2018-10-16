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Арсенал в Ічні могли підірвати за допомогою телефону – Матіос

Перед пожежею на військових складах поблизу Ічні Чернігівської області в зоні контролю працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення в дію вибухового пристрою.

– Встановлено, що у момент початку цих вибухів у зоні покриття і контролю працював мобільний термінал без IMEI коду, – розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі 112 Україна.

За його словами, це розцінюється як пряма ознака застосування неідентифікованого телефонного апарату для приведення вибухового пристрою в дію.

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Матіос додав, що вже допитано понад 340 військовослужбовців, в тому числі з використанням поліграфа.

– Крім того, у нас є істотні питання до організації охорони складів, оскільки достовірно встановлено слідством, що за кілька днів до цього трагічного інциденту охороною сховища було зафіксовано перебування біля території складів неідентифікованих осіб у військовій формі, які здійснювали спостереження за складами, – заявив військовий прокурор.

Водночас Матіос підкреслив, що система безпеки в Ічні була чи не найсерйозніша у порівнянні з іншими складами, і безпілотники там не могли літати.

Більше про вибухи в Ічні – в онлайні Фактів ICTV.

Фото: Міноборони

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