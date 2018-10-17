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Гройсман поручил проверить новые ставки УЗ за вагоны для аграриев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил вице-премьеру Владимиру Кистиону и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну провести совещание по вопросу обоснованности новых ставок на пользование вагонами ПАО Укрзализныця.

Об этом сообщается на сайте uaprom.info.

– Я думаю, возможно, даже завтра встретиться и в этом вопросе разобраться, – сказал премьер на заседании Кабинета министров в ответ на жалобу депутата Григория Заболотного о резком повышении Укрзализныцей стоимости перевозок аграрной продукции.

Гройсман выступил за привлечение к обсуждению представителей профильных комитетов Рады.

Премьер также попросил Антимонопольный комитет (АМКУ) вмешаться в ситуацию, чтобы проверить обоснованность устанавливаемых Укрзализныцей ставок.

– Я готов полностью вас поддерживать: и организационно, и публично, – подчеркнул он, добавив, что ожидает также позиции АМКУ по вопросу повышения цен на нефтепродукты.

Гройсман напомнил, что после дерегуляции вагонной составляющей все могут сдавать вагоны в аренду, определяя стоимость услуги рыночно. Однако премьер признал, что обеспокоен очередным повышением цен Укрзализныци.

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Укрзализныця 12 октября сообщила о решении повысить ставки на пользование вагонами в среднем на 41%. Они вступят в силу через 30 дней после официальной публикации в газете Урядовый курьер.

Предыдущее повышение ставок Укрзализныця осуществила 28 июля этого года.

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