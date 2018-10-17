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Гройсман доручив перевірити нові ставки УЗ за вагони для аграріїв

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем’єру Володимиру Кістіон і міністру інфраструктури Володимиру Омеляну провести нараду з питання обґрунтованості нових ставок на користування вагонами ПАТ Укрзалізниця.

Про це повідомляють на сайті uaprom.info.

– Я думаю, можливо завтра зустрітися і в цьому питанні розібратися, – сказав прем’єр на засіданні Кабінету міністрів у відповідь на скаргу депутата Григорія Заболотного про різке підвищення Укрзалізницею вартості перевезень аграрної продукції.

Гройсман виступив за залучення до обговорення представників профільних комітетів Ради.

Прем’єр також попросив Антимонопольний комітет (АМКУ) втрутитися в ситуацію, щоб перевірити обгрунтованість встановлюваних Укрзалізницею ставок.

– Я готовий повністю вас підтримувати: і організаційно, і публічно, – підкреслив він, додавши, що чекає також позиції АМКУ з питання підвищення цін на нафтопродукти.

Гройсман нагадав, що після дерегуляції вагонної складової все можуть здавати вагони в оренду, визначаючи вартість послуги ринково. Однак прем’єр визнав, що стурбований черговим підвищенням цін Укрзалізниці.

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Укрзалізниця 12 жовтня повідомила про рішення підвищити ставки на користування вагонами в середньому на 41%. Вони вступлять в силу через 30 днів після офіційної публікації в газеті Урядовий кур’єр.

Попереднє підвищення ставок Укрзалізниця здійснила 28 липня цього року.

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