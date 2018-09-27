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Укрзалізниця змінила логотип

У Києві на Центральному залізничному вокзалі Укрзалізниця презентувала новий корпоративний логотип.

– Він поєднує кращі традиції компанії та її потужний потенціал розвитку. Знак – це символ руху компанії вперед, – зазначив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов.

Новими кольорами логотипу стали синій (відтінку темна ніч. – Ред.) та майже білий (устричний. – Ред.).

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Агентство Galagan, яке працювало над дизайном, зробило нову символіку безкоштовно.

Раніше Факти ICTV писали, що з Києва до Лисичанська ходитиме нічний експрес, перший рейс запустять в неділю, 30 вересня.

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