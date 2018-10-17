На Ukraine Week, завершившейся 11 октября в Лондоне, Макар Пасенюк и Константин Стеценко, основные владельцы украинской группы ICU, заявили о запуске венчурного направления бизнеса.

Группа ICU выработала и утвердила долгосрочную стратегию инвестирования в целый ряд венчурных отраслей от кибербезопасности и блокчейна до сельского хозяйства и агротехнического производства. Группа инвестирует от 200 тысяч до миллиона долларов в один проект на позднем посевном раунде финансирования (seed round) или, так называемом, раунде А, когда проект готов к коммерциализации и идея уже переросла в первые полученные доходы. На этом этапе основными задачами команды являются, как правило, расширение производства и географическая экспансия.

К чести ICU необходимо отметить, что приоритетным в венчурном направлении для группы является поддержка украинских разработчиков. Это не значит, что группа не будет инвестировать за рубежом, но вкладывать деньги она намерена только в украинские или связанные с нашей страной разработки или компании. В том числе, финансисты ICU хотят продемонстрировать миру технический уровень и возможности украинских IT-специалистов, а также интеллектуальный потенциал страны.

По данным ICU, сегодня Украина – первая в Европе по количеству разработчиков, а 13 украинских IT-компании входят в сотню мировых поставщиков услуг по аутсорсингу. В Украине работают сотни тысяч it-специалистов широкого профиля, а уровень экспорта информационных услуг уже превышает $3 млрд в год. Многие из украинских инженеров-разработчиков, набравшись опыта сотрудничества с ведущими западными корпорациями, начали запускать собственные проекты – стартапы, которым для развития на международных рынках нужно достичь определенного уровня компетенций в выбранной отрасли и достаточной капитализации.

Составить реальную конкуренцию западным компаниям без финансовой поддержки, не привлекая локальные венчурные инвестиции, предельно сложно.

В ICU уверены, что в неоэкономике, где правит большая четверка технологических компаний (GAFA), у Украины мощные перспективы, как профессиональные, так и имиджевые. Разработчики из Украины давно пользуются заслуженным вниманием в Селиконовой долине.

Группа ICU работает на финансовом рынке с 2006 года, предоставляя услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы и управляет активами в размере более $500 млн.

Главные управляющие партнеры и основные владельцы ICU, Макар Пасенюк и Константин Стеценко, утверждают, что планы по инвестированию в стартапы возникли у них еще несколько лет назад, но с реализацией не спешили, оставив время на тщательный анализ и отбор инвестиционных направлений.

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В 2018 года ICU уже сделала 5 венчурных инвестиций, в том числе, в Petcube, разрабатывающую интерактивные устройства для владельцев домашних животных, и компанию Hideez, создавшую электронный брелок – цифровой ключ и первый украинский кошелек для хранения криптовалют.