На Ukraine Week, який завершився 11 жовтня в Лондоні, Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко, основні власники української групи ICU, заявили про запуск венчурного напрямки бізнесу.

Група ICU виробила і затвердила довгострокову стратегію інвестування в цілий ряд венчурних галузей від кібербезпеки і блокчейна до сільського господарства і агротехнічного виробництва. Група інвестує від 200 тисяч до мільйона доларів в один проект на пізньому посівному раунді фінансування (seed round) або, так званому, раунді А, коли проект готовий до комерціалізації і ідея вже переросла в перші отримані доходи. На цьому етапі основними завданнями команди є, як правило, розширення виробництва і географічна експансія.

До честі ICU необхідно відзначити, що пріоритетним у венчурному напрямку для групи є підтримка українських розробників. Це не означає, що група не буде інвестувати за кордоном, але вкладати гроші вона має намір тільки в українські або пов’язані з нашою країною розробки або компанії. В тому числі, фінансисти ICU хочуть продемонструвати світові технічний рівень і можливості українських IT-фахівців, а також інтелектуальний потенціал країни.

За даними ICU, сьогодні Україна – перша в Європі за кількістю розробників, а 13 українських IT-компанії входять в сотню світових постачальників послуг з аутсорсингу. В Україні працюють сотні тисяч it-фахівців широкого профілю, а рівень експорту інформаційних послуг вже перевищує $3 млрд на рік. Багато з українських інженерів-розробників, набравшись досвіду співпраці з провідними західними корпораціями, почали запускати власні проекти – стартапи, яким для розвитку на міжнародних ринках потрібно досягти певного рівня компетенцій в обраній галузі і достатньої капіталізації.

Скласти реальну конкуренцію західним компаніям без фінансової підтримки, не привертаючи локальні венчурні інвестиції, гранично складно.

У ICU впевнені, що в неоекономіці, де править велика четвірка технологічних компаній (GAFA), в України потужні перспективи, як професійні, так і іміджеві. Розробники з України давно користуються заслуженим увагою в селіконовие долині.

Група ICU працює на фінансовому ринку з 2006 року, надаючи послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи і управляє активами в розмірі понад $500 млн.

Головні керуючі партнери та основні власники ICU, Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко, стверджують, що плани щодо інвестування в стартапи виникли у них ще кілька років тому, але з реалізацією не поспішали, залишивши час на ретельний аналіз і відбір інвестиційних напрямків.

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У 2018 року ICU вже зробила 5 венчурних інвестицій, в тому числі, в Petcube, що розробляє інтерактивні пристрої для власників домашніх тварин, і компанію Hideez, що створила електронний брелок – цифровий ключ і перший український гаманець для зберігання криптовалют.