В политехническом колледже Керчи в Крыму произошел взрыв. Соцсети делятся соболезнованиями и сравнивают трагедию с Колумбайном.

Взрыв в Керчи в колледже унес жизни 18 человек, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Нападавшим оказался студент колледжа Владислав Росляков.

После атаки он застрелился – тело нашли в библиотеке на втором этаже.

Из-за трагедии в Крыму объявили трехдневный траур.

К мемориалу Города-героя Керчи в Александровском саду люди несут цветы в память о погибших.

В соцсетях высказывают соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также обсуждают возможные причины трагедии.