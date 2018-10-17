Взрыв в колледже Керчи мог организовать 22-летний студент 4-го курса Владислав Росляков.

Взрыв в Керчи в колледже, по официальным данным, забрал жизни 13 человек, около 50 пострадали.

Большинство погибших и пострадавших – подростки. Личность нападавшего уже установлена.

Под описание нападавшего подпадает Росляков Владислав Игоревич, пишет 112.

По информации, парня зачислили в колледж в 2015 году на специальность Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

По данным СМИ, тело парня нашли на втором этаже колледжа – он застрелился.

Напомним, из-за взрыва в Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.