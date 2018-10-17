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Сценарій один в один. Соцмережі порівнюють вибух у Керчі з Колумбайном

У політехнічному коледжі Керчі в Криму стався вибух. Соцмережі діляться співчуттями та порівнюють трагедію з Колумбайном.

Вибух у Керчі в коледжі забрав життя 18 людей, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.

Нападником виявився студент коледжу Владислав Росляков.

Після атаки він застрелився – тіло знайшли в бібліотеці на другому поверсі.

Через трагедію у Криму оголосили триденний траур.

До меморіалу Міста-героя Керчі в Олександрівському саду люди несуть квіти в пам’ять про загиблих.

У соцмережах висловлюють співчуття сім’ям загиблих і постраждалих, а також обговорюють можливі причини трагедії.

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