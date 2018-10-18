Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект постановления о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год.

Проект постановления за основу поддержали 242 народных депутата, а в целом – 240 нардепов.

Рост доходов заложен на 9% больше, чем в 2018 году (до 1 трлн 8 млрд грн), расходы будут больше на 10% (1 трлн 94 млрд грн).

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Расходы на оборону составят 209,5 млрд грн, на МВД – 71,6 млрд грн. На образование выделят 242,1 миллиарда грн, систему здравоохранения профинансируют на 92,3 миллиарда грн.

Согласно проекту, местные бюджеты увеличат на 41,4 миллиарда грн. Минимальная зарплата с 1 января возрастет до 4173 грн.

Все расчеты бюджета осуществили с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

К слову, Верховная Рада проголосовала за основу проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.