Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект постанови щодо висновків і пропозицій до проекту держбюджету на 2019 рік.

Проект постанови за основу підтримали 242 народних депутати, а в цілому – 240 нардепів.

Зростання доходів закладено на 9% більше, ніж у 2018 році (до 1 трлн 8 млрд грн), витрати будуть більшими на 10% (1 трлн 94 млрд грн).

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Витрати на оборону складуть 209,5 млрд грн, на МВС – 71,6 млрд грн. На освіту виділять 242,1 мільярда грн, систему охорони здоров’я профінансують на 92,3 мільярда грн.

Згідно з проектом, місцеві бюджети збільшать на 41,4 мільярда грн. Мінімальна зарплата з 1 січня зросте до 4173 грн.

Всі розрахунки бюджету здійснили з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.

До слова, Верховна Рада проголосувала за основу проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо правової основи для в провадження середньострокового бюджетного планування.