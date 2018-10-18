Верховная Рада проголосовала за основу проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, сообщает Экономическая правда.

– Бюджетная декларация – это трехлетние финансовые планы для местных бюджетов, конкретные потолки расходов, большая ответственность чиновников за результаты своей работы. Когда будем иметь четкие профинансированные цели на три года, нас не будет каждый год штормить, когда мы принимаем один раз в год бюджет, – заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, переход к 3-летнему бюджетному планированию даст возможность строить отношения с партнерами и возродить их доверие, очертит планы управления госдолгом, снижения фискальных рисков, управления образованием и медициной.

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В Бюджетной декларайции будут содержаться совокупные потолки расходов и потолки расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности, общая оценка фискальных рисков.

Проектом закона предусматривается установление бюджетных правил: дефицита государственного бюджета и объема предоставления государственных гарантий, утверждение Стратегии управления государственным долгом на среднесрочный период.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2019 год в первом чтении.

Фото: УНИАН.