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Последние метры перед терактом в Керчи – маршрут Владислава Рослякова

Стрелок Владислав Росляков, который вчера совершил теракт в Керчи, попал в здание колледжа через запасную дверь и достал оружие в неработающем туалете на втором этаже.

Чтобы не привлекать внимание сотрудников заведения, он зашел на территорию не через главный вход.

– Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет – все сидят на парах. Тишина, – сообщает Телеграмм-канал Mash.

Отмечается, что стрелок перелез через забор. Затем пробрался в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж.

– Там парень направился прямиком в неработающий туалет (он был закрыт на ремонт). Там переоделся, достал оружие и пошел по этажам, – говорится в сообщении.

Сообщается, что в корпусе колледжа вчера работали 52 камеры. Именно по ним отслеживали путь Рослякова. Записи до сих пор отсматривают несколько специалистов.

Читайте: Взрыв в Керчи: что известно о Владиславе Рослякове

Напомним, взрыв в Керчи в колледже, по официальным данным, забрал жизни 13 человек, около 50 пострадали. Факты ICTV продолжают следить за происходящем в онлайн-трансляции.

ВИДЕО: Телеграмм-канал Mash

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