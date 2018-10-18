Стрілець Владислав Росляков, який вчора вчинив теракт у Керчі, потрапив до будівлі коледжу через запасні двері і дістав зброю у непрацюючому туалеті на другому поверсі.

Щоб не привертати увагу співробітників закладу, він зайшов на територію не через головний вхід.

– Останні метри перед входом, останні хвилини перед бійнею. Перед коледжем нікого немає – всі сидять на парах. Тиша, – повідомляє Телеграм-канал Mash.

Зазначається, що стрілок переліз через паркан. Потім пробрався у будинок через запасні двері і піднявся на другий поверх.

– Там хлопець попрямував прямо у непрацюючий туалет (він був закритий на ремонт). Там переодягнувся, дістав зброю і пішов по поверхах, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у корпусі коледжу вчора працювали 52 камери. Саме по ним відстежували шлях Рослякова. Записи до цих пір переглядають кілька фахівців.

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Нагадаємо, через вибух у Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденну жалобу. Факти ICTV продовжують стежити за те, що відбувається в онлайн-трансляції.

ВИДЕО: Телеграмм-канал Mash