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Рада підтримала 3-річне бюджетне планування в Україні

Верховна Рада проголосувала за основу проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо правової основи для впровадження середньострокового бюджетного планування.

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів, повідомляє Економічна правда.

– Бюджетна декларація – це трирічні фінансові плани для місцевих бюджетів, конкретні стелі витрат, більша відповідальність чиновників за результати своєї роботи. Коли будемо мати чіткі профінансовані цілі на три роки, нас не буде щороку штормити, коли ми приймаємо один раз на рік бюджет, – заявила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, перехід до 3-річного бюджетного планування дасть можливість будувати відносини з партнерами і відродити їх довіру, окреслить плани управління держборгом, зниження фіскальних ризиків, управління освітою і медициною.

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У Бюджетній декларайціі будуть міститися сукупні максимальні витрати і максимальні видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, цілі і показники результату їх діяльності, загальна оцінка фіскальних ризиків.

Проектом закону передбачається встановлення бюджетних правил: дефіциту державного бюджету та обсягу надання державних гарантій, затвердження Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період.

Ранішке Факти ICTV писали, що Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2019 рік у першому читанні.

Фото: УНІАН. 

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