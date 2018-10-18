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Степанов: Государство должно возмещать убытки, причиненные бизнесу

Все государственные органы должны возмещать убытки, причиненные бизнесу, если такой факт доказан судом.

С такой инициативой выступил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов во время Х Национального Экспертного Форума, который впервые проходит в Одессе.

– Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность и возмещать убытки в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировала, конечно, по решению суда, – подчеркнул Максим Степанов.

Причем, судебная процедура в таких случаях должна проходить в ускоренном порядке, считает Степанов.

Глава региона также предлагает закрепить все эти нормы в специальном законе.

По мнению Степанова, вопрос защиты бизнеса сегодня очень актуален, ведь ежедневно в стране происходят около 300 обысков или арестов имущества. Общее количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену достигает более 4 тысяч. И эта тенденция растет. За второй квартал 2018 года обращений стало на 73% больше, чем за тот же период прошлого года.

Также Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров вместе с представителями бизнес-сообществ.

– Новый формат общения позволит бизнесу не просто заявлять о проблемах, но и сразу получить отзыв. Этот формат можно так и назвать Кабмин. Диалог с бизнесом, – сказал он.

Ранее мы писали, что борьбу с рейдерством следует сделать обязательным пунктом предвыборной программы оппозиционных кандидатов и на президентских, и на парламентских выборах.

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