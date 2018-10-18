Всі державні органи повинні відшкодовувати збитки, завдані бізнесу, якщо такий факт доведений судом.

З такою ініціативою виступив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов в час Х Національного Експертного Форуму, який вперше проходить в Одесі.

– Я вважаю, що контролюючі або правоохоронні органи повинні нести відповідальність і відшкодовувати збитки в разі незаконних дій, які завдають бізнесу співробітники цих органів. Щоб сама система це регулювала, звичайно, за рішенням суду, – підкреслив Максим Степанов.

Причому, судова процедура в таких випадках повинна проходити в прискореному порядку, вважає Степанов.

Глава регіону також пропонує закріпити всі ці норми в спеціальному законі.

На думку Степанова, питання захисту бізнесу сьогодні дуже актуальне, адже щодня в країні відбуваються близько 300 обшуків або арештів майна. Загальна кількість звернень підприємців до бізнес-омбудсмена досягає більше 4 тисяч. І ця тенденція зростає. За другий квартал 2018 року звернень стало на 73% більше, ніж за той же період минулого року.

Також Максим Степанов запропонував щомісяця проводити спеціальні засідання Кабінету Міністрів разом з представниками бізнес-співтовариств.

– Новий формат спілкування дасть можливість бізнесу не просто заявляти про проблеми, а й відразу отримати відгук. Цей формат можна так і назвати Кабмін. Діалог з бізнесом, – сказав він.

Раніше ми писали, що боротьбу з рейдерством варто зробити обов’язковим пунктом передвиборної програми опозиційних кандидатів і на президентських, і на парламентських виборах.