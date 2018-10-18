Россия еще до начала агрессии пыталась вытеснить Украину из Азовского моря.

Заявления о том, что Москва не даст согласие на проведение учений НАТО в Азовском море, отражают желание Кремля превратить Азовское море в “российское озеро”.

Такое мнение высказал политолог Виталий Портников, пишет Еспресо.

– Это стремление наблюдалось еще в “вегетарианские” ельцинские времена, когда о захвате Крыма и мысли не было.

Но даже российские дипломаты на переговорах с украинскими коллегами делали все возможное, чтобы не допустить проведения государственной границы по Азову. Объяснения были конечно же, российские – “мы же братья”, “там никакой границы никогда не было”, “давайте вместе”.

Сейчас ясно, что эта “военная хитрость” самозваных “братьев” была нужна только для того, чтобы вытеснить Украину с Азовского моря, создать в этой акватории приоритетные условия для российских военно-морских сил и экономических интересов Москвы в ущерб возможностям соседа. И, естественно, Россию раздражает, что Украина даже после оккупации Крыма пытается сопротивляться этой демонстративной наглости.

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Не знаю, нужно ли теперь объяснять, почему Москва так борется с возможным – и необходимым для национальных интересов нашей страны – присоединением Украины к НАТО. Ведь это присоединение может оказаться одним из шагов, которые помешают Путину и его сообщникам захватить Азов, – считает эксперт.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нереалистичности планов Украины провести учения НАТО в Азовском море.