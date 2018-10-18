Росія ще до початку агресії намагалася витіснити Україну з Азовського моря.

Заяви про те, що Москва не дасть згоду на проведення навчань НАТО в Азовському морі, відзеркалюють бажання Кремля перетворити Азовське море на “російське озеро”.

Таку думку висловив політолог Віталій Портников, пише Еспресо.

– Це прагнення спостерігалося ще у “вегетаріанські” єльцинські часи, коли про захоплення Криму й гадки не було.

Але навіть тоді російські дипломати на переговорах із українськими колегами робили все можливе, щоб не допустити проведення державного кордону по Азову. Пояснення були звісно ж, російські – “ми же братья”, “там ніякого кордону ніколи не було”, “давайте разом”.

Зараз ясно, що ця “військова хитрість” самозваних “братів” була потрібна тільки для того, щоб витіснити Україну з Азовського моря, створити у цій акваторії пріоритетні умови для російських військово-морських сил і економічних інтересів Москви на шкоду можливостям сусіда. І, природно, Росію дратує, що Україна навіть після окупації Криму намагається чинити опір цьому демонстративному нахабству.

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Не знаю, чи потрібно тепер пояснювати, чому Москва так бореться з можливим – і необхідним для національних інтересів нашої країни – приєднанням України до НАТО. Адже це приєднання може виявитися одним з кроків, які завадять Путіну і його спільникам захопити Азов, – вважає експерт.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нереалістичність планів України провести навчання НАТО в Азовському морі.