Россия перебрасывает 2 корабля из так называемого проекта Светляк из Каспийского моря в Азовское.

Россия перебрасывает корабли ПСКР-920 Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр проекта 10410 Светляк из Каспийского моря в Азовское, сообщает Украинский милитаристский портал.

– 10 октября ПСКР-921 Кизляр был замечен в Чебоксарском водохранилище неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом из Архангельска в город Беломорск. На следующий день – 11 октября по этому же маршруту начал осуществлять переход ПСКР-920 Сыктывкар, – говорится в сообщении.

Ожидается, что корабли прибудут в Азовское море после 20 октября. Они были построены на заводе Алмаз в Санкт-Петербурге.



Проектом Светляк называют серию советских и российских пограничных сторожевых кораблей.

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На вооружении корабля Сыктывкар находятся:

76 мм артиллерийская установка АК-176м

30 мм артиллерийская установка АК-630М

две пусковые установки для ПЗРК Игла

2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1)

2х7 55 мм гранатометы МРГ-1 Огонек.

Корабль Кизляр имеет на вооружении:

две 30 мм артиллерийские установки АК-630М

две пусковые установки для ПЗРК Игла

2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1)

(12 ГБ ББ-1) 2х7 55 мм гранатометы МРГ-1 Огонек

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Украина даст отпор России в ответ на возможное наступление с морского направления на Азове.