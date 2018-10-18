Родителей студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают Известия.

По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол о административном правонарушении, но его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой. Вместе с тем известно, что Рослякову на момент совершения преступления было 18 лет — под категорию несовершеннолетних, о которых идет речь в соответствующей статье КоАП, он не попадает.

Близкий к следствию источник сообщал, что Росляков-старший охарактеризовал сына как воспитанного и неагрессивного, но довольно замкнутого человека. С ребенком мужчина почти не общался и в последние годы не жил вместе с ним.

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Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.