Батьків студента Владислава Рослякова, який влаштував масове вбивство у керченському технікумі, оштрафують на 500 рублів за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Про це з посиланням на неназване джерело повідомляють Известия.

За словами співрозмовника видання, на батьків оформлений протокол про адміністративне правопорушення, але його вручать їм тільки після похорону сина, який наклав на себе руки. Разом з тим відомо, що Рослякову на момент скоєння злочину було 18 років – під категорію неповнолітніх, про які йде мова у відповідній статті КУпАП, він не потрапляє.

Близьке до слідства джерело повідомляло, що Росляков-старший охарактеризував сина як виховану і неагресивну, але досить замкнуту людину. З дитиною чоловік майже не спілкувався і в останні роки не жив разом з родиною.

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Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі у Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.