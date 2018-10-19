Над ремонтом корабля морской охраны Донбасс работал Азовский судоремонтный завод.

Корабль морской охраны Донбасс Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что восстановление “охранника” морских границ осуществлял Азовский судоремонтный завод.

Экипаж корабля также работал над ремонтом. Фото: Госпогранслужба.

– Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения Донбасса на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистку и покраску корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и тому подобное.

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В течение ремонтных работ экипаж корабля бок о бок упорно работал вместе с рабочими судостроительного завода, – говорится в сообщении. 111

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