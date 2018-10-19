Над ремонтом корабля морської охорони Донбас працював Азовський судноремонтний завод.

Корабель морської охорони Донбас Маріупольського загону морської охорони Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони державного кордону в акваторії Азовського моря після проведення планового ремонту.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що відновлення “охоронця” морських кордонів здійснював Азовський судноремонтний завод.

Екіпаж корабля також працював над ремонтом. Фото: Держприкордонслужба.

– Розуміючи напруженість обстановки в Азовському морі, необхідність найшвидшого повернення Донбасу на службу, фахівці заводу в стислі терміни провели роботи з модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля, очищення та фарбування корпусу, обслуговування паливних, баластних цистерн тощо.

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Упродовж ремонтних робіт екіпаж корабля пліч-о-пліч завзято працював разом із робітниками суднобудівного заводу, – йдеться у повідомленні.

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