В Тернопольской области 19 октября объявлено днем ​​траура в связи с гибелью украинцев в результате теракта в Керчи.

– Эта трагедия не может оставлять равнодушными и не может не вызывать реакции, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура, – говорится сообщении Тернопольской ОГА.

В знак скорби будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой. Также будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории области.

– Это трагедия всего украинского народа, ведь это случилось с нашими согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора, – отметил Барна.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

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