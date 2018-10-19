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На Тернопільщині – день жалоби за загиблими у Керчі українцями

У Тернопільській області 19 жовтня оголошено днем жалоби у зв’язку із загибеллю українців внаслідок теракту в Керчі.  

День жалоби

– Ця трагедія не може залишати байдужими та не може не викликати реакції, адже потерпіли українці, їхні рідні та близькі. У зв’язку з цим на Тернопільщині відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Степана Барни 19 жовтня оголошено Днем жалоби, – йдеться повідомленні Тернопільської ОДА.

На знак скорботи буде приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою. Також буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території області.

– Це трагедія всього українського народу, адже лихо сталося з нашими співгромадянами, які в Криму перебувають під тимчасовою окупацією північного сусіда-агресора, – наголосив Барна.

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Нагадаємо, що 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

Фото: pixabay.com

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