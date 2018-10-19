Александр Хуг, который в октябре уходит с должности первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине, рассказал, что видел колонны российской техники, которые въезжали на Донбасс.

– Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией, – рассказал Хуг в интервью Голосу Америки в Лондоне.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ также разговаривали с пленными, которые служили в российских воинских подразделениях и “участвовали в боях, находясь в Украине по системе ротации”.

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По его мнению, главной составляющей конфликта на Донбассе, военную его часть, можно остановить “в течение одного часа”.

К слову, новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.