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ОБСЄ має докази військового вторгнення РФ на Донбас – Хуг

Олександр Хуг, який у жовтні йде з посади першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні, розповів, що бачив колони російської техніки, які в’їздили на Донбас.

– Ми бачили колони техніки військового зразка, які в’їздили на територію України і виїздили. Ми бачили сліди важкої техніки, що вели до непідконтрольної ділянки кордону з Російською Федерацією, – розповів Хуг в інтерв’ю Голосу Америки у Лондоні.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ також розмовляли з полоненими, які служили у російських військових підрозділах та “брали участь у боях, перебуваючи в Україні по системі ротації “.

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На його думку, головну складову конфлікту на Донбасі, військову його частину, можна зупинити “упродовж однієї години”.

До речі, новим першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане Марк Етерінгтон.

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