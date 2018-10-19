17 октября сотрудники агропромышленной группы Росток-Холдинг пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием остановить рейдерскую атаку на их компанию. Они также передали в Администрацию президента обращение к главе государства с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг холдинга.

Еще 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга из-за решения районного суда Харьковской области, который арестовал активы холдинга и запретил собирать урожай и продавать зерно.

– Своими действиями власть должна дать четкий ответ, что она на стороне отечественного производителя, – считает генеральный директор Росток-Холдинг Валерий Ласьков.

Как сообщили в холдинге, есть риск потерять урожай на трети земель, которые обрабатывает компания в Сумской и Черниговской областях. Такая ситуация сложилась из-за того, что заблокирована работа предприятий группы. На сегодняшний день остаются несобранными почти 17 тыс. га кукурузы, 4 тыс. га сои, 1 тыс. га подсолнуха.

– Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его уборка заблокирована из-за рейдерских действий по отношению к компании. Сколько еще будет продолжаться этот произвол? Почему после Майдана, после всех обещаний власти положить рейдеров лицом в пол – эти рейдеры сегодня на наших полях? – подчеркнул глава совета директоров Росток-Холдинг Виктор Купавцев.

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По словам руководства холдинга, гибель урожая на полях – это проблема не только для одного конкретного предприятия. Это также отсутствие поступлений в бюджет страны, это серьезные социальные последствия для Черниговской и Сумской областей.

– Дайте аграриям нормально работать – и мы наполним бюджет страны, – уверен генеральный директор холдинга Валерий Ласьков.

Справка

РОСТОК-ХОЛДИНГ – агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га земли. В группу входит пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых кампаний.