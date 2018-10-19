Президента попросили втрутитися в ситуацію і дати можливість зібрати урожай.

17 жовтня співробітники агропромислової групи Росток-Холдинг пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою зупинити рейдерську атаку на їхню компанію. Вони також передали в Адміністрацію президента звернення до глави держави з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо холдингу.

Ще 8 жовтня правоохоронні органи зупинили роботу агрохолдингу через рішення районного суду Харківської області, який заарештував активи холдингу і заборонив збирати урожай і продавати зерно.

– Своїми діями влада повинна дати чітку відповідь, що вона на боці вітчизняного виробника, – вважає генеральний директор Росток-Холдинг Валерій Ласьков.

Як повідомили в холдингу, є ризик втратити врожай на третину земель, які обробляє компанія в Сумській і Чернігівській областях. Така ситуація склалася через те, що заблоковано роботу підприємств групи. На сьогоднішній день залишаються незібраними майже 17 тис. Га кукурудзи, 4 тис. га сої, 1 тис. га соняшнику.

– Кожен день влада говорить про підтримку вітчизняного виробника. Ми виростили врожай, але його прибирання заблоковано через рейдерські дії по відношенню до компанії. Скільки ще триватиме це свавілля? Чому після Майдану, після всіх обіцянок влади покласти рейдерів лицем до підлоги – ці рейдери сьогодні на наших полях? – підкреслив глава ради директорів Росток-Холдинг Віктор Купавцев.

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За словами керівництва холдингу, загибель врожаю на полях – це проблема не тільки для одного конкретного підприємства. Це також відсутність надходжень до бюджету країни, це серйозні соціальні наслідки для Чернігівської та Сумської областей.

– Дайте аграріям нормально працювати – і ми наповнимо бюджет країни, – упевнений генеральний директор холдингу Валерій Ласьков.

Довідка

РОСТОК-ХОЛДИНГ – агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, виробництві та продажу молока. Під контролем групи близько 60 тис. га землі. До групи входить п’ять тваринницьких ферм, три елеваторні комплекси та ряд торгових кампаній.