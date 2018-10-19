Видео опубликовал в своем Телеграмм-канале Mash.

– Дьявол, больше ничего. Хомячками, декоративными крысами занимался. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый – я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, – заявил Игорь Росляков.