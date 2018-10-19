Отец Владислава Рослякова Игорь прокомментировал теракт, устроенный его сыном, керченским стрелком 17 октября в колледже
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Видео опубликовал в своем Телеграмм-канале Mash.
– Дьявол, больше ничего. Хомячками, декоративными крысами занимался. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый – я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, – заявил Игорь Росляков.
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Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.
ВИДЕО: Телеграмм-канал Mash