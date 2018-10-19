PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Трагедия в Керчи: первый комментарий отца Рослякова/

Трагедия в Керчи: первый комментарий отца Рослякова

Отец Владислава Рослякова Игорь прокомментировал теракт, устроенный его сыном, керченским стрелком 17 октября в колледже
.

Теракт в Керчі

Видео опубликовал в своем Телеграмм-канале Mash.

– Дьявол, больше ничего. Хомячками, декоративными крысами занимался. Мне сказали, что он застрелился. Он труп. Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть и мертвый – я его люблю. Он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нем, – заявил Игорь Росляков.

Читайте: Лужи крови и разбитые окна: что творится в колледже Керчи после теракта (18+) Трагедия в Керчи: родителей Рослякова оштрафуют на 500 рублей Теракт в Керчи: хронология событий в колледже 17.10.2018
Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

ВИДЕО: Телеграмм-канал Mash

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка