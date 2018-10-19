Батько Владислава Рослякова Ігор прокоментував теракт, влаштований його сином, керченським стрільцем 17 жовтня у коледжі.

Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі Mash.

– Диявол, більше нічого. Хом’яками, декоративними щурами займався. Мені сказали, що він застрелився. Він труп. Труп не можна прощати чи не прощати. Хоч і мертвий – я його люблю. Він мій кровинушка. Мій рідний син. Я мріяв про нього, – заявив Ігор Росляков.



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Нагадаємо, що 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

ВІДЕО: Телеграмм-канал Mash