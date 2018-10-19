PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Трагедія у Керчі: перший коментар батька Рослякова/

Трагедія у Керчі: перший коментар батька Рослякова

Батько Владислава Рослякова Ігор прокоментував теракт, влаштований його сином, керченським стрільцем 17 жовтня у коледжі.

Теракт в Керчі

Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі Mash.

– Диявол, більше нічого. Хом’яками, декоративними щурами займався. Мені сказали, що він застрелився. Він труп. Труп не можна прощати чи не прощати. Хоч і мертвий – я його люблю. Він мій кровинушка. Мій рідний син. Я мріяв про нього, – заявив Ігор Росляков.


Читайте: Калюжі крові і розбиті вікна: що діється у коледжі Керчі після теракту (18+) Трагедія у Керчі: батьків Рослякова оштрафують на 500 рублів Теракт у Керчі: хронологія подій в коледжі 17.10.2018

Нагадаємо, що 17 жовтня у політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух. Кількість жертв теракту зросла до 21 особи. У лікарнях перебувають 44 особи.

ВІДЕО: Телеграмм-канал Mash

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка