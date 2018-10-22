Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о легализации доходов, полученных преступным путем.

Бывший зампредседателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов, которого подозревают в финансировании террористических организаций в ОРДЛО, получив мобилизационную повестку, отказался идти на войну.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап. Кроме того, по словам журналиста, супруга Артура Емельянова Светлана в 2014 году, будучи депутатом горсовета Донецка, голосовала за проведение в городе сепаратистского референдума.

Ранее в СБУ сообщили о том, что, находясь на должности, Артур Емельянов за взятки влиял на вынесение необходимых заказчикам судебных решений.

– Для легализации полученных средств судья Артур Емельянов через доверенных и подставных лиц, в частности, скупал бизнес объекты и коммерческую недвижимость на временно оккупированных террористами территориях Донецкой области, – говорят в СБУ.

Служба безопасности утверждает, что задокументировала, как подконтрольные судье Емельянову фирмы регулярно платили “налоги” боевикам.

Кроме того, в одном из помещений, приобретенных Емельяновым в Донецке, было размещено подразделение фейкового центробанка “ДНР”.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и носители информации, которые могут свидетельствовать о причастности Емельянова и его сообщников к совершению коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансированию террористов.

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Также СБУ изъяла более $200 тыc. больше €11 тыс. и более 230 тыc. гривен. Идет досудебное расследование по статье финансирование терроризма.

4 июня 2018 года Артур Емельянов был отстранен от должности Высшим советом правосудия. Помимо финансирования сепаратизма, его подозревают в коррупции и давлении на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о легализации доходов, полученных преступным путем.

В марте 2018 года депутаты Верховной Рады потребовали привлечь к ответственности за финансирование сепаратизма Артура Емельянова и его подельников, среди которых Виктор Татьков и Павел Малик. Инициатор запроса Андрей Денисенко утверждал, что 15 подконтрольных Емельянову и Татькову фирм, зарегистрированных в оккупированном Донецке, продолжают осуществлять свою хозяйственную деятельность и платить боевикам “налоги”.