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Грицак: За роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ

З 2014 року в ході бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак у своєму зверненні до співробітників з нагоди Дня захисника України, повідомляє Українська правда.

– Низький уклін двадцяти семи Героям Служби, які віддали своє життя за державність та свободу українського народу, – говориться у зверненні.

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Також Грицак додав, що ще 128 співробітників СБУ отримали поранення різного ступеня важкості.

– За мужність і героїзм під час проведення Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил 227 співробітників української спецслужби нагороджені державними нагородами, – повідомив він.

Раніше Факти ICTV писали, що Юлію Прасолову засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі в 2017 році.

Фото: СБУ

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