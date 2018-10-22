Ємельянов разом з дружиною фігурує в справі про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Колишній заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов, якого підозрюють у фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО, отримавши мобілізаційну повістку, відмовився йти на війну.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гнап. Крім того, за словами журналіста, дружина Артура Ємельянова Світлана в 2014 році, будучи депутатом міськради Донецька, голосувала за проведення в місті сепаратистського референдуму.

Раніше в СБУ повідомили про те, що, перебуваючи на посаді, Артур Ємельянов за хабарі впливав на винесення необхідних замовникам судових рішень.

– Для легалізації отриманих коштів суддя Артур Ємельянов через довірених і підставних осіб, зокрема, скуповував бізнес-об’єкти і комерційну нерухомість на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької області, – кажуть в СБУ.

Служба безпеки стверджує, що задокументувала, як підконтрольні судді Ємельянову фірми регулярно платили “податки” бойовикам.

Крім того, в одному з приміщень, придбаних Ємельяновим в Донецьку, було розміщено підрозділ фейкового центробанку “ДНР”.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію і носії інформації, які можуть свідчити про причетність Ємельянова та його спільників до скоєння комерційних угод на території ОРДЛО і фінансуванню терористів.

Читайте: Грицак: За роки війни на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ

Також СБУ вилучила понад $200 тис. більше €11 тис. і більше 230 тис. гривень. Йде досудове розслідування за статтею фінансування тероризму.

4 червня 2018 Артур Ємельянов був відсторонений від посади Вищою радою правосуддя. Крім фінансування сепаратизму, його підозрюють в корупції і тиску на суддів.

Крім того, Ємельянов разом з дружиною фігурує в справі про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

У березні 2018 року депутати Верховної Ради вимагали притягнути до відповідальності за фінансування сепаратизму Артура Ємельянова і його подільників, серед яких Віктор Татьков і Павло Малик. Ініціатор запиту Андрій Денисенко стверджував, що 15 підконтрольних Ємельянову і Татькову фірм, зареєстрованих в окупованому Донецьку, продовжують здійснювати свою господарську діяльність і платити бойовикам “податки”.