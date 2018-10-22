Президент Петр Порошенко дал правительству задачу по расширению программы субсидий.

Президент Петр Порошенко поставил перед правительством задачу расширить программу субсидий для населения из-за того, что будут повышены цены на газ, сообщает пресс-служба президента.

– Как президент, я поставил правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим, – заявил Порошенко.

По его словам, во время предыдущего повышения цены на газ, субсидии помогли украинским семьям не почувствовать повышение тарифов на своем бюджете.

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К слову, Минсоцполитики разработало изменения, которые должны упростить получение субсидии.