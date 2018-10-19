Минсоцполитики разработало изменения, которые должны упростить получение субсидии.

Министерство социальной политики разработало несколько изменений, которые должны упростить гражданам доступ к субсидии, сообщает УНН.

Субсидию смогут получить граждане, имеющие задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

– В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных условиях в силу обстоятельств, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые онкобольные, субсидию может назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий на местах, – рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Также упрощена процедура предоставления субсидий тем гражданам, у которых реальная отапливаемая площадь меньше, чем общая.

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Доступ к жилищным субсидиям со большой площадью жилья получили и люди, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, те, кто получают государственную социальную помощь по инвалидности и детям с инвалидностью, а также те, кто получают пенсию по выслуге лет.

Безработные в сельской местности, в райцентре и ПГТ могут получить субсидию без обязательной уплаты единого социального взноса.

– Что касается граждан за рубежом – у нас с 21 страной подписаны договоры об избежании двойного страхования. Мы учли это в положении о субсидиях и если человек работает в Литве, Польше, там где у нас договоры об избежании уплаты двойного страхования, если он там официально работает, он может передать документы, подтверждающие, что он платит там страховые взносы, мы ему тоже будем платить здесь субсидию, – сказал Рева.

К слову, у украинцев, которые сдают квартиры в аренду, начали массово забирать субсидии.