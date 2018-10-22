Президент Петро Порошенко дав уряду завдання по розширенню програми субсидій.

Президент Петро Порошенко поставив перед урядом завдання розширити програму субсидій для населення через те, що будуть підвищені ціни на газ, повідомляє прес-служба президента.

– Як президент, я поставив уряду дуже жорстку вимогу – ми повинні захистити людей, розширити програму субсидій, збільшити кошти на виконання цієї програми, щоб від зростання тарифів не постраждали найменш захищені верстви населення і взагалі будь-який, для кого це підвищення є критичним, – заявив Порошенко.

За його словами, під час попереднього підвищення ціни на газ, субсидії допомогли українським сім’ям не відчути підвищення тарифів на своєму бюджеті.

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До слова, Мінсоцполітики розробило зміни, які повинні спростити отримання субсидії.