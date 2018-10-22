Разблокируйте работу Росток-Холдинг, и мы наполним бюджет страны, который из-за рейдерской атаки на предприятия холдинга теряет около 100 миллионов гривен налогов.

С таким призывом к президенту Петру Порошенко обратилась известная агрокомпания. Аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов – дайте только аграриям нормально работать.

Об этом заявил журналистам Председатель совета директоров Росток-Холдинг Виктор Купавцев.

По его словам, с 8 октября работу 17 предприятий холдинга, расположенных в Черниговской и Сумской областях, заблокированы правоохранительными органами по решению Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка. При этом ни одно предприятие холдинга не имеет к той местности никакого отношения. Виктор Купавцев заверяет: это атака рейдеров на успешную сельскохозяйственную компанию.

Как отмечает Председатель совета директоров, из-за таких действий фактически уничтожается урожай на третьей части площадей Росток-Холдинг – а это тысячи гектаров земли. Остаются неубранными почти 17 тыс. га кукурузы, 4 тыс. га сои, 1 тыс. га подсолнечника.

Кроме того, важно разблокировать работу элеваторов, где хранится уже собранный урожай. Есть все основания остерегаться самовоспламенения подсолнечника, сои, кукурузы, которые хранятся в силосах элеваторных комплексов.

Еще большую угрозу для безопасности регионов несет вероятность взрывов на элеваторах: семена подсолнечника необходимо принудительно вентилировать сухим воздухом, чтобы выравнивать влажность и температуру.

– Стоимость подсолнечника в силосах на текущий момент достигает 86 млн. грн. Ориентировочная стоимость оборудования, которое просто придется сдать на металлолом, составляет около $1,2 млн. Добавляйте убытки за неубранный урожай, а также экологические последствия. В целом потери компании составят около миллиарда гривен. Государство потеряет значительные валютные средства из-за невыполнения внешнеэкономических контрактов. И это ударит по имиджу Росток-Холдинг и инвестиционной привлекательности Украины, – отмечает Виктор Купавцев.

Купавцев также рассказал, что 17 октября работники Росток-Холдинг пикетировали Генпрокуратуру и обратились к Президенту Украины с просьбой остановить рейдеров.

– Растет угроза социального взрыва, ведь через остановку предприятий люди остались без работы – вместе с семьями это около десяти тысяч работников Росток-Холдинг. Никто не хочет, чтобы работники компании пополнили армию безработных, – подчеркнул Виктор Купавцев.

Председатель правления добавляет: масштабы социально-экономической катастрофы даже сложно оценить. Через отсутствие выплат в местные бюджеты Черкасской и Сумской областей срывается выполнение важных социальных программ в этих регионах.

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Во-первых, под угрозой срыва начало отопительного сезона. Во-вторых, через отсутствие поступления налогов пострадает реформа децентрализации, успех которой зависит от своевременной уплаты налогов. Это повлияет не только на выполнение разных программ, в частности, ремонт дорог, но это также зарплаты бюджетным организациям.

– Государство договаривается с МВФ о предоставлении кредитов, в то же время внутри страны аграрии не могут наполнять бюджет государства из-за атак рейдеров на предприятия. Если урожай, который находится в поле, мы не сможем убрать, высушить, разместить на элеваторах, то государственные убытки в связи с невыплатой налогов составят около 100 миллионов гривен, – отметил Председатель совета директоров Виктор Купавцев.

По словам Виктора Купавцева, у компании есть основания надеяться на поддержку Президента Петра Порошенко в разрешении ситуации, которая сложилась вокруг попытки рейдерского захвата агрохолдинга. Но окончательное решение проблемы будет тогда, когда рейдерскому беззаконию будет положен конец.

Напомним, 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга по решению райсуда Харьковской области, который в качестве меры пресечения применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна.

По словам адвоката, управляющего партнера ЮФ Ильяшев и Партнеры Михаила Ильяшева, который защищает интересы Росток-Холдинг, это рейдерская атака. Постановления о мерах вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением принципов разумности, целесообразности и своевременности мероприятий.

Справка

Росток-Холдинг — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.