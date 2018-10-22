Розблокуйте роботу Росток-Холдинг, і ми наповнимо бюджет країни, який через рейдерської атаки на підприємства холдингу втрачає близько 100 мільйонів гривень податків.

З таким закликом до президента Петра Порошенка звернулася відома агрокомпанія. Аграрний сектор є одним з основних джерел наповнення як державного, так і регіональних бюджетів – дайте тільки аграріям нормально працювати.

Про це заявив журналістам Голова ради директорів Росток-Холдинг Віктор Купавцев.

За його словами, з 8 жовтня роботу 17 підприємств холдингу, розташованих в Чернігівській і Сумській областях, заблоковано правоохоронними органами за рішенням Харківського районного суду Харківської області, який знаходиться в смт. Покотилівка. При цьому жодне підприємство холдингу не має до тієї місцевості ніякого відношення. Віктор Купавцев запевняє: це атака рейдерів на успішну сільськогосподарську компанію.

Як зазначає Голова ради директорів, через такі дії фактично знищується врожай на третині площі Росток-Холдинг – а це тисячі гектарів землі. Залишаються неприбраними майже 17 тис. га кукурудзи, 4 тис. га сої, 1 тис. га соняшнику.

Крім того, важливо розблокувати роботу елеваторів, де зберігається вже зібраний урожай. Є всі підстави остерігатися самозаймання соняшнику, сої, кукурудзи, які зберігаються в силосах елеваторних комплексів.

Ще більшу загрози для безпеки регіонів несе ймовірність вибухів на елеваторах: насіння соняшнику необхідно примусово вентилювати сухим повітрям, щоб вирівняти вологість і температуру.

– Вартість соняшнику в силосах на поточний момент досягає 86 млн. грн. Орієнтовна вартість обладнання, яке просто доведеться здати на металобрухт, становить близько $1,2 млн. Додавайте збитки за неприбраний урожай, а також екологічні наслідки. В цілому втрати компанії складуть близько мільярда гривень. Держава втратить значні валютні кошти через невиконання зовнішньоекономічних контрактів. І це вдарить по іміджу Росток-Холдинг та інвестиційної привабливості України, – зазначає Віктор Купавцев.

Купавцев також розповів, що 17 жовтня працівники Росток-Холдинг пікетували Генпрокуратуру і звернулися до Президента України з проханням зупинити рейдерів.

– Зростає загроза соціального вибуху, адже через зупинку підприємств люди залишилися без роботи – разом з сім’ями це близько десяти тисяч працівників Росток-Холдинг. Ніхто не хоче, щоб працівники компанії поповнили армію безробітних, – підкреслив Віктор Купавцев.

Голова правління додає: масштаби соціально-економічної катастрофи навіть складно оцінити. Через відсутність виплат до місцевих бюджетів Черкаської та Сумської областей зривається виконання важливих соціальних програм в цих регіонах.

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По-перше, під загрозою зрив початку опалювального сезону. По-друге, через відсутність надходження податків постраждає реформа децентралізації, успіх якої залежить від своєчасної сплати податків. Це вплине не тільки на виконання різних програм, зокрема, ремонт доріг, але це також зарплати бюджетним організаціям.

– Держава домовляється з МВФ про надання кредитів, в той же час всередині країни аграрії не можуть наповнювати бюджет держави через атаки рейдерів на підприємство. Якщо урожай, який знаходиться в полі, ми не зможемо зібрати, висушити, розмістити на елеваторах, то державні збитки в зв’язку з невиплатою податків складуть близько 100 мільйонів гривень, – зазначив Голова ради директорів Віктор Купавцев.

За словами Віктора Купавцева, у компанії є підстави сподіватися на підтримку Петра Порошенка у вирішенні ситуації, що склалася навколо спроби рейдерського захоплення агрохолдингу. Але остаточне рішення проблеми буде тоді, коли рейдерському беззаконню буде покладено край.

Нагадаємо, 8 жовтня правоохоронні органи зупинили роботу агрохолдингу за рішенням райсуду Харківської області, який в якості запобіжного заходу застосував арешт активів, заборону збирати урожай і здійснювати продаж зерна.

За словами адвоката, керуючого партнера ЮФ Ілляшев та Партнери Михайла Ілляшова, який захищає інтереси Росток-Холдинг, це рейдерська атака. Постанови про заходи винесені в один і той же день, без виклику представників підприємств, з позбавленням права на захист і з порушенням принципів розумності, доцільності та своєчасності заходів.

Довідка

Росток-Холдинг – вертикально-інтегрована агропромислова група, що спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, а також виробництво і продаж молока. Під контролем групи близько 60 тис. га. До групи також входять 5 тваринницьких ферм, 3 елеваторні комплекси та ряд торгових компаній.