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В киевских маршрутках подорожает проезд: когда и на сколько

В Киеве и Киевской области до конца текущего года проезд в маршрутках подорожает на 1-3 грн.

– Цены на проезд будут повышаться — по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания горючего там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное — в пределах гривны-двух. Пригородные — в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех, – сообщил директор компании Трансгруп Владимир Назаренко, передает УНН.

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По его словам, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте — 8 гривен, однако в случае дальнейшего подорожания топлива цена будет и дальше расти.

Ранее Факты ICTV писали, что с 1 октября в Украине повысили цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной.

Фото: УНИАН.

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